Margo Külaots: kaugküttevõrgu laienemine jätab ahikütte alles

Mugavuses ja tule­ohutuses on erinevused juba leebelt öeldes suured.

1. Kaugküttesüsteem ei vaja sisuliselt hooldamist erinevalt ahjudest. 2. Puudub vingu- ja tuleoht. Teil võivad ju olla korras küttekolded, aga see teadmine ei pruugi rahustada, kui ühel teie maja korteriomanikul ei ole. 3. Jääb ära igasügisene puude ostmise ja kuuri ning seejärel tuppa tassimise vaev. Kahju on eakatest inimestest, kes peavad puid vedama teisele või kolmandale korrusele. 4. Toas on ühtlane ja reguleeritav temperatuur. 5. Inimesed mitte ainult ei reisi rohkem, vaid nad ka elavad sageli mujal – talvel koju naastes ei pea muretsema, kas mõni toru on puruks külmunud – tuba on soe.

Ammu on möödas ka ajad, mil katlamaja korstnast tuli välja kogu see jääk, mis masuudi põletamisest üle jäi. Fortumi elektrijaamades ja katlamajades kasutatakse Eesti hakkpuitu ja turvast, eriti külmadel päevadel käivitatakse ka gaasil töötavad katlad. Me võtame suitsugaasidest välja sinna jäänud soojuse ja puhastame korstnast väljuva suitsu filtrite abil peen­osakestest. Veelgi enam, me kasutame aina rohkem ära ka teiste Tartu tootmisettevõtete jääksoojust, mis varem lendas lihtsalt taevasse. Kõik see on võrreldamatult keskkonnasäästlikum kui ruumimeetrite kaupa hoovidesse halge vedavate veoautode kasutamine.

Paraku kinnitab ka Tartu õhu kvaliteedi parandamise kava, et paljud linlased pelgavad endiselt kaugküttevõrguga liitumise ja radiaatorite tuppa vedamise maksumust. Kindlasti on see odavam näiteks maaküttevõrgu ehitusest, «toru majja tõmbamise» puhul käib jutt keskmiselt paarist tuhandest eurost. Edasi tuleb soetada kortermajja soojasõlm hinnaga umbes 3500–4000 eurot ning seejärel rajada hoonesisene torustike ja radiaatorite süsteem. Selle maksumus sõltub juba maja suurusest, hoone muudest eripäradest ja töö tegija pakutud hinnast. Kõik see tähendab asjaajamist ja ehk ka laenu võtmist, aga ma pole küll seni kohanud ühtki ühistujuhti, kes pärast kahetseks.

Praegu vaatab inimene kaugküttevõrgu kaardile ning nähes, et tema majast torustik mööda ei lähe, loobub ta ka mõttest Fortumi poole pöörduda, kuid kui naabrid üheskoos soovivad liituda, oleme tõenäoliselt valmis kaugküttetorud kohale vedama.

Õhukvaliteedi parandamise kava soovitab omavalitsusel nõustada majaomanikke ning maksta toetusi hoonesisese küttesüsteemi rajamiseks, aga ka seda, et Fortum tagaks liitumistasuta või sümboolse liitumistasuga kaugkütteliitumise. Oleme siiski äriettevõte, me ei saa teha töid päris oma kulu ja kirjadega, aga tahame tulla liitumistasu asjus senisest rohkem vastu piirkondades, mille lähistel juba on torustik või siis kuhu ehitame torustiku.

Juba mais korraldab Tartu regiooni energiaagentuur Karlova elanikele infopäeva, kus tutvustatakse kaugküttega ühinemise võimalusi. Linngi kavandab arendajatele, planeerijatele ja projekteerijatele lähiajal kaugkütte infopäeva.

Tahame teha selliste päringute tegemise senisest lihtsamaks ja loome Fortumi kodulehele akna, kuhu huviline saab toksida maja numbri ja veel mõned andmed ning me saame talle peagi vastata, kas ja millal on võimalik kaugküttega liituda.

Kui hoones on kavas teha remonti, saab seda kavandada koos sisemise küttesüsteemi ehitusega. Samuti võiks soojatorustike ehitus haakuda tänavakatete remondi plaaniga – pole ju mõtet hakata lõhkuma värskelt paigaldatud asfalti.