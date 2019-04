Tartu korrastab Jaan Tõnissoni platsi tänavamüüri

Tänavamüür on ajaga kannatada saanud ning vajab seetõttu korralist puhastamist ja parandamist. Tööd Tõnissoni ausamba platsil kestavad 17. maini ja lähevad maksma 7588 eurot.

Tartu linnavalitsuse nõuniku Indrek Mustimetsa sõnul on Tõnissoni ausammas ja plats Tartu vanalinna üks olulisi avaliku ruumi osi, mille naabruses asuvad tähtsad ülikooli, hariduse ja arhitektuuripärandiga seotud objektid. "Nii meie ausambad ja mälestuspaigad kui ka nende ümbrus peavad olema korras ning linn seisab hea selle eest, et me ei unustaks meile kalleid paiku ja mälestusmärke," lisas Mustimets.