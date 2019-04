Esietendub komöödia, milles aust saab autus ja armastusest armukadedus

Kaupmees Arnolphe on väsinud eputamisest, tühistest vaimukustest ja tõvena levivast kombelõtvusest naiste seas. Ta otsustab kosida oma kasvandiku, kes juba nelja-aastasena jäi talle saatuse tahtel hooldada. Kuna ta on tüdrukul lasknud üles kasvada kloostris, eemal edevast ja hukutavast haridusest, peaks just tema naiivsus ja headus, ilu ja armastus hoidma Arnolphe’i selle eest, et naine teda petab. Kuid nagu siin ilmas ikka, võivad kõik hoolikad ja läbimõeldud kavatsused sekundiga liiva joosta.