Vaat sul ülikoolilinna: laiad laaned, suured põllud ja lirtsuvad sood

Märgalade osakaal on 3,6 protsenti, rohumaade osakaal 7,7 protsenti, metsamaa 27,5 protsenti ja haritav maa 36,3 protsenti. Ja kus siis inimesed elavad? Selgub, et ligi veerand mahub määratluse alla muu maa, selle hulgas on ka elamumaad.

Eesti pindalast tervikuna on 52 protsenti kaetud metsaga, haritavat maad on 24 protsenti, märgalasid 7 protsenti, rohumaid 5 protsenti ning muud maad 12 protsenti.

Selgub, et metsa osatähtsus on suurim Saarde vallas, põllu- ja aiamaa osatähtsus Rakvere vallas, märgalade osatähtsus Kastre vallas ning rohumaid on osakaalult enim Kihnu saarel.

Statistikaamet lisas kommentaaris, et loogiliselt mõeldes võiks eeldada, et linnades on metsa vähem ja valdades rohkem, kuid pärast viimast haldusreformi on osa linnu omandanud väga suured mõõtmed ning nende haldusalasse kuulub nüüd rohkem erinevaid kõlvikuid. Näiteks on 79 omavalitsusüksusest metsasuse osatähtsuselt kaheksandal kohal Narva-Jõesuu linn, millest mets moodustab 63 protsenti. Samuti pindalas võitnud Paide, Haapsalu ning Pärnu linnades on metsa osatähtsus ligi pool linna kogupindalast.

Maa-ameti andmetel on Eesti pindala veidi enam kui 45 300 ruutkilomeetrit. Tartu pindala on haldureformi järel pisut üle 150 ruutkilomeetri.