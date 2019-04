Droonifoto aitas leida ebaseaduslikud vähimõrrad

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul selgitas, et kontrolli käigus avastati lisaks droonifotol olnud ühele vähimõrrale veel kaks vähimõrda. Midagi eriskummalist vähimõrra leidmise juures ei ole, sest selliseid püüniseid saab poest osta ning vähipüügil kalastuskaardi alusel täiesti seaduslikult ka kasutada.

Kuid kõikides veekogudes on keelatud kasutada nõuetekohaselt tähistamata ja märgistamata seisevpüüniseid. Kui püügivahendi omanikku ei ole võimalik tuvastada, on keskkonnainspektsioonil kohustus niisugused püügivahendid eemaldada ning välja selgitada püügiga seotud asjaolud. Teiseks on teatud juhtudel vaja harrastuspüügi püügivahendite kasutamiseks omandada püügiõigus kalastuskaardi alusel ning püüda nõuetekohaselt tähistatud ja märgistatud vahendiga selleks lubatud perioodil. Seaduslik vähipüügiaeg algab 1. augustil ning lõpeb 31. augustil.