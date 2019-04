Tartu maakohus konfiskeeris roolijoodikult kaubiku ning mõistis ta kolmeks aastaks vangi

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Jüri Vissak rõhutab taas, et kohus konfiskeerib reeglina korduvate roolijoodikute autod. «Korduvad roolijoodikud peaksid endale aru andma, et võivad kergesti oma sõiduriistast ilma jääda. Kohus on korduvalt konfiskeerinud ka elukaaslastele, vanematele, lastele või sõpradele kuuluvaid sõidukeid, kui nad kasvõi kergemeelsusest on aidanud kaasa sõiduki kasutamisele joobes inimese poolt. Arvestama peab ka sellega, et korduvad roolijoodikud veedavad mingi aja karistusest reaalselt vanglas. Seega on äärmiselt rumal joobeseisundis sõidukit juhtida, sest karistus on kulukas ja korduvate roolijoodikute puhul väga karm,» ütles Vissak.