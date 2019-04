Tudengid maadlevad kevadpäevadel mudas ja kastavad end Emajõkke

«Kui sügisel keskendume sellele, et rebased saaks Tartuga tuttavaks, siis kevadpäevadel on plaanis pakkuda vaatemängu ja meelelahutust ka linnarahvale,» ütles Tartu Tudengipäevade meediajuht Liisa Johanna Lukk.

Laupäeval kell 12 algab Kaarsilla juures Wipe Out, mis tähendab, et Emajõele paigaldakse takistusrada, mida julgemad teineteisega võisteldes omal jalal läbida saavad. Praeguseks on osalejate piirarv küll täis, kuid kohale tulles on võimalik võistlusest osa võtta. «Kes ebaõnnestub, kukub paraku jõkke,» ütles Lukk.