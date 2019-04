Sibulateel avatakse üheksa puhveti uks või õu

Esimest korda kalapuhvetite päeva korraldava MTÜ Sibulatee eestvedaja Liis Lainemäe selgitab tausta: «Kui sügisene Sibulatee puhvetite päev on väga menukas ning kohalike elanike avatavaid puhveteid tullakse avastama üle Eesti ja talvesibul saab piirkonnast põhimõtteliselt müüdud, siis ometi on külalised kurtnud, et kalatoite on vähevõitu. MTÜ Sibulatee eestvedaja Liis Lainemäe ütles, et kuna sügisel on kala vähe, aga kevadel on kalapüügihooaeg, siis on just kevad õige aeg uue traditsiooni loomiseks. «Kalapuhvetite päeval on troonil Peipsi kala,» ütles ta. Kalapuhvetite päev on ka Sibulatee kümnenda tegutsemisaasta üks uutest tähtsündmustest.