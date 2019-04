Oksjonile läheb kummalise alghinnaga kunstiteoseid

Niisuguse hinnaga teose «Ehtne võlts» (digitrükk lõuendil, 61 x 91 cm) on andnud 20. korda toimuvale enampakkumisele kuulus tänavakunstnik Edward von Lõngus. Pildil on tema politseiniku ja Sammalhabeme jäädvustus Kuradisilla juures müüril.

Projektijuht Kristi Teras edastas Edward von Lõnguse selgituse, mille kohaselt on see Hiinas valmistatud piraatkoopia tellitud AliExpressist 15,56 euro eest. Enne oksjoninäitusele viimist on tänavakunstnik sellele lisanud vaid pealkirja «Ehtne võlts» ja signatuuri ning nõnda muutnud «geneerilise piraatkauba uueks originaalteoseks».