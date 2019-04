Vanemuise särav ooperisolist Rasmus Kull: olen täiesti tavaline keskmine eestlane

Tartu muusikateatri sõprade jaoks on ta siiski eriline. Ta on muusikali «Sweeney Todd» nimiosas, Josefi osas Johann Straussi operetis «Viini veri» või näiteks sulane Jaan «Rehepapis». Kümme aastat rolle Vanemuises on pannud publiku Kulli armastama.