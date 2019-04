Potipõllumehed löövad peagi uudismaal labidad mulda

Teisipäeval andiski Tartu linnavalitsus MTÜle Tartu Maheaed kümneks aastaks üürile Ihaste tee 6a katastriüksusest 36 360-ruutmeetrise maatüki linnaaiandusega tegelemiseks. «Ootasime seda otsust juba ammu, nüüd peame uue maa kiiresti ette valmistama, sest inimesed juba küsivad selle järele,» ütles eile hommikupoolikul uuel aiamaal tegutsenud MTÜ Tartu Maheaed juhatuse liige Arvo Rosenvald. «Mõisavahe maal on inimestel püsikud, nad tahavad need seal siia ära tuua.»

Maheaednikel on tarvis kraavide vahele jääva kolme maatüki servadest maha võtta võsa ja söötis maa üles harida. Kõik tööd tuleb maheaednikel endil teha.

Praegu soovib Ihaste teel aiamaa võtta ligi 40 tartlast. Maa saamise eeldus on kuulumine mittetulundusühingu Tartu Maheaed liikmete hulka. Uues kohas rajatakse ühele maatükile ühispeenrad, teisel tükil jagatakse 25–100-ruutmeetrised maalapid potipõllumeestele ja kolmandale tükile tuleb viljapuuaed. «Maad jätkub, ka Lehe tänaval on meil veel ruumi, huvilised on oodatud,» julgustas Avo Rosenvald.