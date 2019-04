Hübriidsõidukite parkmistasu vabastus kehtib veel poolteist aastat

Olukorras, kus hübriidtehnoloogia levib hoogsalt ja hübriidsõidukeid on Tartus üha enam, on Tartu linnavalitsus teinud volikogule ettepaneku vabastada edaspidi parkimistasu maksmisest üksnes elektri jõul liikuvad sõidukid.

Ettepanek vabastada parkimistasust ainult elektri jõul liikuvad sõidukid on esitatud parkimistasu määruse muutmise eelnõus. Põhjendus on, et täielikult elektrimootori jõul liikuvatel sõidukitel puudub kohalik CO2 emissioon, kuid hübriidsõiduki puhul kohalikust nullemissioonist rääkida ei saa, sest selline sõiduk tarbib keskmiselt kolmandiku ulatuses nn rohelist elektrit ja kahe kolmandiku ulatuses ikkagi fossiilset kütust.

Linnavalitsus peab keskkonnasäästlikest eesmärkidest lähtuvalt vajalikuks muuta kehtivat määrust ja jätta tasuta parkimise võimalus ainult elektrisõidukitele. Tartu abilinnapea Raimond Tamm on muudatusettepanekut põhjendanud, et teisteski Eesti linnades pole hübriidsõidukitele tasulisel alal tasuta parkimist.

Tamm nentis, et linnavalitsusel on küll ülevaade, kui paljud hübriidautod on Tartus parkimistasu maksmisest vabastatud, kuid kui palju siin neid tegelikult liigub, selle kohta linnavalitsusel infot pole. Küll on teada maanteeameti andmed, et Tartumaal oli aprilli alguses registreeritud 504 hübriidsõidukit, neist 474 bensiini- ja 30 diiselhübriidid. Sealhulgas liigub Tartus 360 hübriidautot, neist 342 bensiini- ja 19 diiselhübriidi.