Negavati parimate hulka kuuluvad ka Tartu noored

28. mail toimub Tartus Erinevate Tubade klubis Negavati superfinaal, kus meeskonnad astuvad taas žürii ette, et oma projektide arengust rääkida. Selle tulemusena selguvadki Negavati kuuenda hooaja parimad. Esimene koht saab 10 000, teine 5000 ja kolmas 3000 eurot oma idee elluviimiseks. Žüriisse kuuluvad KIKi juhataja Andrus Treier, keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik Mihkel Krusberg, teaduspargi Tehnopol rohetehnoloogia valdkonnajuht Ragmar Saksing, Põhjamaade ministrite nõukogu Eesti esinduse nõunik Madis Tilga ja uuskasutuskeskuse ringmajanduse projektijuht Kerli Kant Hvass.

Negavati konkursile laekus sel hooajal 18–30-aastastelt noortelt rekordiliselt 77 keskkonnasäästlikku ideed, millest 15 pääses konkursi järgmisesse etappi. Negavatt on KIKi ja keskkonnaministeeriumi koostöös sündinud konkurss, mille eesmärk on edendada ressursialast teadlikkust ning innustada välja pakkuma lahendusi, mis aitavad säästa keskkonda. Konkursi partnerid on Rimi Eesti Food, Eesti Pandipakend, Tallinna teaduspark Tehnopol ja uuskasutuskeskus.