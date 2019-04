Lõhutud teepiirde taastamise eest maksab liikluskindlustus

Maanteeameti teehoiudirektor Raido Randmaa ei osanud öelda, kui palju piirde parandamine maksab, sest selle eest vastutab teehooldaja. Maanteeamet on riigihangetega otsinud maakondadesse teehooldajad, kes vastutavad selle eest, et nii tee kui ka piirded oleksid korras. «Kui autojuht sõidab teepiirde maha, peab see alates teavitamisest olema märgistatud kahe tunniga ning parandatud ühe kuuga,» ütles Randmaa. Ta lisas, et lepingus on kirjas ka sanktsioonid, juhuks kui teehooldaja lepingupunkte täpselt ei täida.