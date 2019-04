Peopaikades siin- ja sealpool Emajõge loodi alussambad meie üldlaulupidude traditsioonile

Kui 1969. aastal tähistati 100 aasta möödumist Eesti esimesest üldlaulupeost, juhiti tähelepanu ka sellele, et kõigi meie esimeste üldlaulupidude toimumise kohad Tartus vääriksid maamärke. Tähistused osutaksid, et neis paigus laoti lauldes alus meie üldlaulupidude traditsioonile. Paraku on kolmest peoplatsist kaks siiani vääriliselt tähistamata.