FC Elva esitati UEFA parima rohujuureklubi nominendiks

FC Elva juhatuse liige ja tegevjuht Marek Naaris selgitas, et auhind antakse silmapaistvale klubile, kes teeb kogukonnas väga head tööd. «Klubile tähendab see seda, et oleme 18 aastat koos pingutanud ja vaeva näinud ning meie pingutused kannavad vilja. Oleme isegi siit, Elvast, eeskuju paljudele väikestele klubidele, nad on meile seda ise öelnud,» ütles Naaris.

Jalgpalliklubi tegevjuht arvas, et kõige suuremad saavutused kogukonna jaoks on olnud Jalkafesti korraldamine ja Elva Elite Cup.

«Samuti on meile oluline naiste ja meeste jalgpall ning selle ühine arendamine. Mainimata ei saa jätta nende inimeste aitamist, kes on hädas,» lisas Naaris. Nimelt kogus FC Elva eelmisel aastal Eesti vähiliidule pealtvaatajate ja toetajate abiga 7190 eurot. Naaris usub, et need on teod, mis jäävad jalgpallist väljapoole ja omavad suuremat mõju meie kogukonnas.

Jalgpalliklubi FC Elva on loodud 2000. aastal ning praeguseks kuulub klubi liikmeskonda 567 liiget. Klubis töötab 16 treenerit ning FC Elval on ka oma 21 liikmest koosnev tantsutiim. Treeningud toimuvad viies piirkonnas. 2017. aastal valmis kummitäitega kolmanda põlvkonna kunstmuru väljak, mis on jalgpalliklubi teine esindusväljak.