Erik Puura: IT-Tartu saab teoks rutem, kui oskame unistada

Kui külastasime 2015. aastal koos Tartu ülikooli ja linnavalitsuse esindajatega Tartu kesklinnas tegutsevaid IT-ettevõtteid, kuulsime, et enamik neist sooviks oma töötajate arvu vähemalt kahekordistada – oleks ainult sobilike teadmiste ja oskustega inimesi. Toona käis jutt umbes 1500 töökohast ainuüksi kesklinnas.

Nende kohtumiste järel hakkas müstilise kiirusega teostuma mõte tuua just Tartu kesklinna ühise katuse alla Tartu ülikooli infotehnoloogia, matemaatika, robootika ja majandusteaduse üliõpilased ning teadlased, samuti ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus ning teadusmahukad ettevõtted ja inkubaatorid. Nii tekib seal sünergia, mis on Eestis täiesti ainulaadne.

Tulevikuoskustega spetsialistide õpetamiseks on meil juba praegu õppejõud ja õppekavad olemas. IT-erialade üliõpilaste arv kasvab iga aastaga ning õppe- ja teadustööd on hakanud kõige rohkem piirama Liivi tänava õppehoone ruumikitsikus.

Lammutasime majandusteaduskonna oma aja ära elanud Oeconomicumi hoone, Tartu linn andis ülikoolile selle kõrvalt tüki maad juurde ja saime euroliidu tõukefondidest ehituseks 15 miljonit eurot toetust. Nüüd haarabki linlaste pilke Emajõe-äärsele krundile kerkiv uus hoone, mille ehitaja annab ülikoolile üle veidi rohkem kui poole aasta pärast.

Delta kompleksi kuulub peale õppe- ja teadushoone ka ettevõtlusmaja, kus on pinda ligikaudu 5000 ruutmeetrit.

Ettevõtlusmajja soovis asuda tegutsema kolm korda rohkem ettevõtjaid, kui sinna mahub.

Seega oleks Tartu kesklinnas kohe ruumi tõenäoliselt veel ühele-kahele IT-ärikeskusele, mis mõjuks soodsalt nii Tartu kui ka muu Eesti ettevõtluskeskkonnale.

Aruande kohaselt on Eesti idufirmade ökosüsteemide tugevuse poolest küll säilitanud maailmas 13. koha, kuid Tartu on aasta jooksul langenud maailma linnade seas 182. kohalt 226ndale.

Võib täiesti kindel olla, et vajadus kõrgharitud IT- ja robootikaoskustega inimeste järele üha kasvab ega kao tulevikus kuhugi. Ühiskond vananeb ning igas eluvaldkonnas suureneb tehisintellekti, robootikalahenduste ja tööde automatiseerituse tähtsus.

See kõik on niivõrd kaalukas osa inimkonna tulevikust, et peame selleks valmistuma just praegu.

Olen kuulnud arvamusi, et võib juhtuda isegi nii, et paljud Delta keskusse õppima asuvad üliõpilased ei taha sealt lahkuda ka ööseks, sest saavad töötada heas seltskonnas ning huvitavate projektide kallal. Neile on väga tähtis keskkond, kus toimuvad ühisüritused ning koostöö ettevõtjate ja mentoritega.

Selle kõige käigus saavad nad luua sõprus- ja ettevõtlussidemeid, mis võivad suunata kogu nende elu. Ettevõtjad astuvad aga Deltas juba varakult kontakti tulevaste töötajatega, saavad osaleda ülikooli õppekavade arenduses ning kaasata meie teaduspotentsiaali oma ettevõtte arenguks ja töötajate enesetäiendamiseks.

Delta õppehoone esimesele korrusele oleme kavandanud avatud suhtlemisala kõigile ettevõtjatele – ka neile, kes ise selles hoones ei tegutse. Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse ning akadeemiliste üksuste koostöös saavad üliõpilastest ja teadlastest koosnevad meeskonnad aidata lahendada ettevõtjate ees seisvaid ülesandeid ja probleeme.