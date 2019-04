Karl Aaron Adson: hea haridus, aga saaks paremini

Gümnaasiumi lõpuks on igal õpilasel läbitud hulk kursusi, näiteks astrofüüsika ja tuumafüüsika, mida üldiselt edasises elus vaja ei lähe. Enamik gümnasiste läheb küll edasi ülikooli, kuid sealgi pole suurt osa gümnaasiumi jooksul läbi võetud õppeainetest vaja.

Eesti haridussüsteemi keskastme haridus annab õppurile väga palju tarkusi väga paljudest valdkondadest. Selline süsteem võib esmapilgul tunduda väga hea, lai silmaring ikkagi. Kuid sellel on üks suur viga, mis paistab välja nagu kollavestiga liikluspolitseinik − kui õpilastel on võimalus laialt valida, õpivad nad kõike pealiskaudselt ega saa sügavamat arusaamist mõnest teemast, mis rohkem huvitab, sest kohustus on õppida midagi, millega tulevikus enam kokku ei puutu.