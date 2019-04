Teel mängule paraja ehmatuse üle elanud FC Elva edenes karikasarjas nelja parema sekka

«Kuni seisuni üks-üks oli tegelikult väga võrdne mäng, kuid tundus, et esimese 25 minutiga raiskas Tabasalu oma energia suuresti ära ning seejärel oli mäng juba meie kontrolli all,» kõneles Haan. Ta lisas, et mida mäng edasi, seda enam võis ka aduda, nende meeskond mängib esiliigas, Tabasalu aga aste madalamal.

Kuna Tartu JK Tammeka kaotas samal ajal karikavõistluste veerandfinaalis lisaaja eelviimase minuti väravast 1:2 Nõmme Kaljule, on Elva osutunud ka tänavuse karikasarja parimaks Lõuna-Eesti klubiks. Veiko Haan ütles, et pilvedesse tõusmiseks siiski väga põhjust ei ole, kuna seni on neid väga palju abistanud ka soodne loos.