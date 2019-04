Pianist Tanel Joamets tervitab kevadet kirgliku muusika kontserdiga

Kontserdikavas on Aleksandr Skrjabini 12 etüüdi op. 8, Edvard Griegi 7 lüürilist pala op. 47 ning FrédéricChopini 3. sonaat h-moll.

Tanel Joamets ise märkis, et see kava pole lihtsalt romantiline, vaid ka väga kirglik ja tundeline.

«Skrjabini tsükkel «12 etüüdi» on erakordselt värvikas ja sädelev, virtuoossust nõudev ja mitmekesine, kus õrnad etüüdid vahelduvad ekstaatilistega,» rääkis ta. «Griegi seitsmes palas on aga melanhooliat ja helget õrnust, ka kaks väga särtsakat norra tantsulugu. Chopini sonaat on võimas ja suurejooneline, samas suure saladusega, omapärase seguga üksindustundest ja helgest soojusest.»