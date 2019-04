Mänguasjamuuseum avab näituse täiesti tavalisest lapsepõlvest

Tartu mänguasjamuuseumi direktori Triin Vaaro sõnutsi on selle näituse vaatamine nagu ajas reisimine. «Sel ajal suureks kasvanud inimeste jaoks on väljapandus palju nostalgiat ja äratundmisrõõmu. Praeguse aja laste jaoks on see aga ajahüpe nende vanaemade ja vanaisade lapsepõlve,» rääkis Vaaro. «Võib öelda, et see on ideaalne näitus, mille pärast vanavanemad võiksid lapselastega koos muuseumisse tulla.»