Allamäge läinud perekonna sidemed kammitsevad kõri

James Tyrone’il (Hannes Kaljujärv) on kaks poega: Edmund (Veiko Porkanen, vasakul) ja James (Rasmus Kaljujärv). Kõik nad otsivad lohutust viskiklaasist.

Vanemuises esietendunud Eugene O’Neilli «Pikk päevatee kaob öösse», mille lavastas Üllar Saaremäe, on juba viies selle näidendi teatrilavale tulek Eestis. Teos räägib katkisest perekonnast, kelle kapis on mitu luukeret, mille eest keegi vastutust võtta ei taha. Publik kohtub tegelastega ajal, mil olulised sündmused on jäänud juba minevikku, kuid tagajärjed ei lase eluga edasi minna ja muresid hägustatakse kättesaadavate meelemürkidega.