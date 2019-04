Karulauk – ähmase seadusega nii lubatud kui ka keelatud

Tegelikult ei ole vahet, kas tervislik lauk pärineb Eestist, Lätist või Leedust, looduskaitse all on see nii ehk naa. Karulauk on kolmanda kategooria kaitsealune taim, mis tähendab, et seda võib metsast võtta üksnes vähesel määral ja loodusest korjatut müüa on looduskaitseseadusega sootuks keelatud. Karulauk võeti kaitse alla juba 1983. aastal, ent siiani leidub inimesi, kes teevad suured silmad, kui kuulevad, et metsast korjatud lauku müüa ei tohi.