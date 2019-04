Indrek Ranniku: ons Tartu juba jalakäigu ja rattalinn?

Pealkirjas sõnastatud küsimusele saab vastata, et ühest küljest nagu on. Praegu, kevade algul on rattahoidlad rattaid täis, linnapilt on paari-kolme sooja päevaga täiesti muutunud, rahvast on tänavatel palju, rattureid iga pool nii linna rajatud uutel teedel kui ka linnast väljas.

Palju äärekive on alla lastud, äärmiselt tähtsad on nii jalakäijatele kui ka ratturitele linna piiridelt algavad uued või korda tehtud jalg- ja rattateed Jõgeva maanteelt Vabadussillani, Ilmatsalu tänavast Jakobi tänavani, unustamata Kassitoome radu. Lisaks palju vaieldud Pargi tänav. Ja Ülenurmest ning Ränilinnast raudteeäärsed ühendused Riia tänava viaduktini. Jalakäijate kiir Annelinnas. Laiemaks ehitatud Kaarsild. Kõnniteed Anne kanali ja Kalda tee ääres. Uus ühendustee Võidu sillalt turuhooneni – ei peagi trepist turnima.

Märgilisena on juba alanud või algamas Vanemuise tänava ja Ülikooli tänava ümberehitus, ka rattatee rajamine Näituse tänavalt Waldorfi gümnaasiumi juurde.

Aga teisest küljest nagu ikka ei ole ka. Meil on jalakäijaile ja rattureile keerulisi ristmikke, olgu näiteks Jakobi mäe all, Fortuuna-Pikk-Pärna, Pargi-Aida-Kalevi. Katkevad ja katkised teed Zeppelinist Teguri tänava poole, Tähe tänavalt Aardla tänava kaudu Ringteeni. Või katkev jõeäärne promenaad turu tagant Ropka poole. Annelinna ja ERMi vahel polegi mõistlikku ühendusteed. Kroonuaia ja Emajõe tänava ristmiku ületamine on jalakäijale ja ratturile paras kunst. Täielik segadus on avaturu väravas. See loetelu võiks pikalt jätkuda.

Suuremad rattamagistraalid mitmes suunas on ehitatud välisrahastuse toel. Need on kindlasti juba mõjutanud ja mõjutavad edaspidigi tugevalt liikumisviisi valikuid. Üksikud, varem tõsiseid logistika ja turvalisuse probleeme põhjustanud teelõigud on paindlikult n-ö kohaliku rahaga korda tehtud. Selge, et linna ei ehitata ühe aastaga, aga linna arengudokumentidega võetud pikaajaline ülesanne jalgsi- ja rattasõidu eelisarendamiseks kehtib ega ole unustatud.

Arendus- ja ehitustegevus algab siiski strateegiliste eesmärkide seadmisest ja selle alusel koostatavast planeeringust. Linnal on olnud mitmeid selle valdkonnaga seonduvaid arengudokumente, kuid seni terviklik rattateede arendamise strateegiline tegevuskava ja konkreetselt selle alusel koostatud planeering on puudu.

OÜ HeiVäl abiga on linn valmis saanud Tartu jalgrattaliikluse strateegilise tegevuskava aastaiks 2019–2040 ja see avalikustatakse Tartu energia- ja kliimakava koosseisus.

Objektiivsuse huvides on vaja nimetada, et hoolimata viimaste aastate murrangust jalgteede ja rattateede arengus oleme olukorras, kus viieteistkümne aastaga on ratturite osakaal linnaliikluses kasvanud vaid kaheksale protsendile, autokasutus on samal ajal kerkinud 30 protsendilt 46 protsendile. Samas on järsult kahanenud jalgsi liikumise osakaal: oli 45 protsenti, on 21 protsenti. Võib öelda, et autokasutuse populaarsus kasvab aastas protsendi võrra, aga jalgsi liikumine väheneb poolteist protsenti.