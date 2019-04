Tartu jagas välja esimesed digitaliseerimistoetused

Ettevõtluse osakonna juhataja Malle Blumenau sõnul on ettevõtted tänavu märtsis avatud digitaliseerimistoetuse hästi vastu võtnud ning lisaks esimestele toetusesaajatele on mitu taotlust veel hindamisel.

«Tootmise või protsesside digitaliseerimine on tootmisettevõtete konkurentsivõime seisukohalt kriitilise tähtsusega ettevõtmine ja meil on hea meel, et Tartu tootmisettevõtted peavad seda oluliseks,» ütles Blumenau.