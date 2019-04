Tartumaa töö- ja karjäärimessil on pakkumisel 600 töökohta

Töötukassa Tartumaa osakonna juhataja Jane Väli ütles, et töömess on hea võimalus uue töö leidmiseks, karjäärinõustajatega kohtumiseks ning õppimisplaanide tegemiseks. «Sel aastal on fookuses elukestev õpe, messi aruteludes ja töötubades saab teada, millised on õppimisvõimalused,» rääkis ta. «Üsna levinud on suhtumine, et õppimine on vaid noortele.»