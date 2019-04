Arsise kelladekoolil tuleb anda ruumid Forseliuse kooli käsitööklassidele

Arsise kelladekooli õpetaja Mari Tooming loodab, et kool leiab endale uued vastuvõetavad ruumid.

Kunagises lasteaia majas Tähe 101 asus aastal 2001 koos Tähe noortekeskusega samal korrusel tegutsema Tartu Arsise kelladekool. Praeguseks on noortekeskus lahkunud ning asemele on sisustatud Forseliuse kooli käsitööklassid. Kelladekoolil on samas majas lubatud tegutseda veel vaid üks õppeaasta, suveni 2020. «Selleks ajaks peame leidma uue koha või sulguma,» ütles kelladekooli õpetaja Mari Tooming.