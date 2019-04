Indrek Mustimets: kes selle tamme siis istutas?

Või see: «Kes see-aastase leivapuuduse pärast möödaläinud talvel oma kõhtu rihmaga tugevasti oli tõmmanud, pidi seda nüüd veel enam kinni tõmbama, aga laulmist ei jätnud ta järele, sest seda õppisid suurte mälestuspüha pärast.»

Eesti kultuuriloost on võimalik selliseid mälestuskilde aegade tagant leida sadu ja sadu. Ometi tänases päevas loeme ikka ja jälle murelikke eestkosteid ja muretsemisi, et peolauludega ei saada hakkama või et miks on laulupeol sedavõrd palju uusi laule.

Minule annavad «laulupeoga hakkama saamiseks» head tuge just need tagasivaated laulupidude loole ja aegadele, mil nende pidude tammed on istutatud. Mulle annavad julgust ja tuge (aga ka kinnitust) need isiklikud puuted, millega ma olen läbi aastakümnete laulupidude loos kasvanud ja seda pidu enda jaoks lähedaseks kasvatanud. Ma olen väikese poisina näinud, kui raske ja samas kui lõbus oli laulupeolauludega sina-peale saamine, laulupeole minek, laulupeol olek.

Ja siis need kümned ja kümned koorid, kes laulupidudel lavale minekut oodates puude varjus Mart Saart või Gustav Ernesaksa laulsid. Need poistekooride poistega rääkima ja kohtuma tulnud RAMi kooristaarid Kaljo Räästad, Raimond Alangod ja Ivar Laided. Need sõbralikud õlale patsutused ja kooslaulmised, mis ütlesid üht: poiss, pane edasi! Ja kuidas sa lased siis sellest loost ja peost lahti? Kuidas sa lased sellest imesid kirjutanud Ernesaksa käest lahti, kui oled saanud temalt autogrammi ja silmapilgutuse? Siis mõtlesingi, et «tahan olla kui su oksad, mis ei paindu ega murdu, murdu tuulte tusatujul, vihurite veeretusel».

Läti laulupeol koos oma kodukoori Tartu ülikooli kammerkooriga laulnuna vaimustas mind eelkõige selle peo vaim, lätlaste uhkus oma maa ja laulu üle ning väga kõrgel tasemel laul lauluväljakul.

Meiegi laulupeol on need tugevad küljed olemas, kuid meil on kaks eelist: meil on rohkelt väljakutseid pakkuvaid uusi laulupeolaule (mis ka laulupeolt kooride repertuaari jäävad) ja pidevalt peale kasvavat noort laulupeodirigentide väge.

Laulupidu peabki oma kuube pidevalt uuendama ja küsima, ega altpoolt latti minda. Meie laulupeol on suur lugu ja igal nõrkusehetkel (kui keegi tunneb laulu ees nõrkust ja kartust) võiksime toetuda just olnule ja teadmisele, et osaletakse ühes suures loos, meie ajaloos ja mitte (ja kindlasti mitte) vaid ühel tuleval peol. See, mis tuleb, on vaid üks pidu kahekümne seitsmest ja kokku oleme laulnud 150 aastat järjest. Oleme kõik koos osalenud laulupeoliikumises, mis on püsinud tänu laulupidudevahelisele ajale, kooride tegevusele, dirigentide ja lauljate hakkamisele ja osavõtlikkusele.

Ma ei ütle, et mul on kerge olnud ja omandan laule lendleva kergusega. Vastupidi, vaatan paljudele lauludele endiselt alt üles ja mõtlen, et küll ma need laulud laulupeoks kätte saan.

Siin ongi üks huvitav koht meie argielude ja laulupidude võrdluses: kui me oleme eestlastena uhked, et oleme töökad ning oleme uhke ja suur laulurahvas ja tahame igas oma ettevõtmises parimat, esimesena kohale jõudmist ja ka edukust, siis just hetkel, mil me avame laulupeolauliku, me anname alla ja küsime: kas lihtsamaid laule ei saa ja kas ei saaks nii, et ei peaks proovima, et tuleme lihtsalt kokku ja hakkame laulma? Ei saa, sest sellisel juhul näime ja kostame laulupeopublikule kui põgenev pärismaalaste kamp (need päris taandujad, kes ei saanud 2019. aastal hakkama). Aga me ju saame – sest laulupeoproovid räägivad teist keelt. Väga uhke on ja väga vahva on. Juba kahekümne seitsmendat korda.

Ja kui te ei tea, kes selle tamme siis istutas, siis vastus on lihtne ja laulupeole ilusa mõtte ja südant andev: «Isa tamme istutas. Päike teda kasvatas. Tahan tõruna veereda. Tahan tammeks sirguda!» Kasvagem ja sirgugem siis koos laulupeoga – peoga, millega koos on meie juured kõige sügavamas ja kindlamas mullas.