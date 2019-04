Fotod: Sookalduse kuulsad nartsissid õitsevad täies ilus

Kollased nartsissid on üldjuhul aias kasvavad ilutaimed, mis looduses metsistuvad väga harva. Kuid Peipsiääre vallas kunagise Singli talu maadel on just nii juhtunud: peremees Peep Sibul istutas sinna nartsissisibula 1880. aastate lõpul, kuid kui esimese ilmasõja eel uus elamu ehitati, jäid nartsissid nii-öelda omapäi. Sellele vaatama on lilled igal aastal truult õiteilu pakkunud. Muuseas, nartsissisibula olevat Peeter Sibulale kinkinud Saare mõisa mõisapreili noortevahelise kiindumuse märgiks.