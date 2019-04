Maamehed võtavad homme linnas võimu üle

ASi Tartu Näitused juht Alo Pettai sõnas, et Eesti põllumees on sitke ning sama vankumatu on ka maamess. «Maamessi külastamine on paljudele iga-aastane traditsioon. Loodame, et eelseisvad messipäevad on täis töiseid kohtumisi ning toovad jällenägemisrõõmu ja meelelahutust,» märkis ta.