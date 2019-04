Tartu ülikooli kantsleriks pürib paarkümmend soovijat

Tartu ülikooli personaliosakonna juhataja Kristi Kuninga sõnul on need ülikooli jaoks olulised ametikohad. Ta lisas, et kandidaatide hindamiseks luuakse komisjonid, kuhu kaasatakse ka eksperte väljastpoolt ülikooli. Kantsleri ja finantsjuhi valikul teeb lõppotsuse rektor ning asutuste direktorid valib senat. Valimine on kavandatud senati mai- või juunikuu istungile.