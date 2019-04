Maamess toob Tähtvere linnaosa tänavatele suurema liikluse

Maamessi ülespanek on alanud ning järjest saabuvad rasked veosed põllu- ja metsatehnikaga. Korraldajad paluvad liiklejatelt tähelepanelikkust ja kannatlikku meelt, sest veosed on suuregabariidilised, vajavad manöövriteks rohkem ruumi ning on liikluses aeglasemad.