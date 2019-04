Vene tänava ringristmikul puhkevad suvel õide aasalilled

Lilleniidu kujundaja Eesti üks tuntumaid maastikuarhitekte ja kõrreliste spetsialiste Helle Väärsi ütles, et palju sõltub nüüd ilmastikust. «Praegu tuleb vihma paluda – kui lähipäevil seemned korralikult niiskust ei saa, võib nende idanemine ja ka edasine taimede kasv kidunema jääda,» sõnas Väärsi.

Ringristmikule kujundatud looduslike sugemetega lilleniit on kujundatud õiterohkemana, kui neid looduses näha võib. Külvatud lilleseemnete segus oli nii ühe- kui mitmeaastaseid taimi. Sinna kuulusid erinevad magunad ja raudrohud, rukkililled, karikakar, metssalvei, nurmenukk ja teised aasalilled. Lillede sekka külvati ka väiksemakasvulisi kõrrelisi. Ringikujuline lilleaas ääristatakse kõrgemakasvuliste kõrrelistega, mis püsivad dekoratiivsed ka talvel.

Helle Väärsi ütles, et teda maastikuarhitektina rõõmustab Tartu otsus luua linnakeskkonda looduslik lilleniit. «Mul on hea meel, et siin minnakse kaasa maailmas üha enam leviva trendiga rajada linnadesse mitte ainult rohelist muruvaipa, vaid looduslikke kooslusi, mis aitavad ka linnaloodust hoida rohkem tasakaalus.»