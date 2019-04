Galerii: Kalev avas Lõunakeskuses uue kommipoe

«Kui väiksemates kohtades on meil üks šokolaadipood, siis Tartu suurust arvestades on kaks poodi igati omal kohal,» ütles Kalevi tehase omaniku Orkla Eesti ASi jaemüügijuht Tiina Ansperi. «Praegu teenindab šokolaadipood rohkem kesklinna piirkonda. Uus pood on mõeldud ka äärelinna ning Tartu ümbruskonna ja kaugema kandi inimestele.»