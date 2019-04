Fotod: jahitrofeed jõudsid Põltsamaa lossi

«Tänavune trofeenäitus tuli hästi kokku ja palju toodi ka vääranguga loomade sarvi, mida on huvitav vaadata,» selgitas üleriikliku jahitrofeede näituse peakorraldaja Andres Lillemäe. «Hulgaliselt on näha metskitse ja punahirve sarvi, mis viitab nende isendite arvukuse tõusule, samas kui metssea- ja põdratrofeesid on mullusest tunduvalt vähem,» selgitas ta. «Hinnatud trofeedest on Põltsamaale toodud ligi kolmandik, mis on läbilõige praegusest ulukite seisundist,» lisas Lillemäe.