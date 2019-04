Turuhoone korrigeerib lahtiolekuaegu

Turuhoone juhataja Ivo Tombak tõdes, et ühelt poolt võivad linlased pahandada, et uksed kaks tundi varem suletakse, kuid teisalt on remondijärgsed poolteist aastat näidanud, et suurem osa kauplejatest on kella viieks oma kraami kokku pakkinud. «Meie eesmärk on ikkagi see, et kui turuhoone on avatud, siis oleks ka kauplejad olemas,» selgitas Tombak.

Ta lisas, et turukauplejaid ei saa võtta tavalise kommerts­ettevõttena, mida rangete lepingutega leti taga hoida.

«Turg ja kogu kauplemine on iseenesest piisavalt erilised, ning et seda erilisust hoida, peame sellele vastavalt ise kohanduma. Usun, et see on mõistlik lahendus,» lisas Tombak.

Siiski hakkab kuus korra, kuid kui on piisavalt huvi, siis ka tihedamalt, toimuma nn pikk päev, mis tähendab seda, et uksed on avatud ning kõik kauplejad kohal kuni kella kaheksani õhtul. Esimene seesugune «pikk reede» ongi 3. mail.

Turuhoone on astumas samme ka selles suunas, et panna toimima kullerisüsteem. See tähendab seda, et kui inimesel pole keset tööpäeva võimalik kodunt läbi käia, aga turult läbi põigata jõuaks, saaks ta oma ostud ikkagi ära teha. Turukotti hoitakse aga kindlas ja jahedas kohas ning õhtul tooks kuller selle sobival ajal koduukse taha. Ostud saaks kulleriga koju toimetada ka siis, kui enesel autot parajasti käepärast pole, aga turult vajaks toomist suurem hulk kraami.

Esimest suuremat uuendust on turuhoones näha aga juba täna keskpäevast, kui avatakse Taluturu müügikoht.

Paljude väiketootjate toodangut turustava Taluturu tegevjuht Merle Vall märkis, et nad ei konkureeri turuhoone praeguste kaubarühmadega, vaid ostjaile pakutakse kraami, mida seni lettidel pole, näiteks vuti- ja küülikuliha, kuivaineid, väikemeiereides toodetud juustu ja toidusuveniire. «Turuhoone peaks olema Tartus Eesti toidu visiitkaart ning meil on lettidel Eestimaa toorainest Eestimaal tehtud kaup,» toonitas Vall.