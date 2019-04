Elva haiglas avas pika pausi järel uksed apteek

Viimati oli Elva haiglas apteek paarkümmend aastat tagasi. Benu frantsiisi kasutav uus apteek avas seal uksed 1. aprillil. «Meil oli avamise kohta mitu päeva varem silt ukse peal ning mõtlesin, et inimesed peavad seda aprillinaljaks,» ütles apteegi proviisor-juhataja Marget Raukas. «Aga õige pea tuli esimene ostja, see oli haiglast üks inimene. Nüüd on ostjaid käinud juba omajagu.»