Sirje Toomla: võimekust pole

Sõna võimekus tähistab teatavasti inimese omadust, mille puhul tal on võimet üle keskmise. Võime on aga inimese vaimne või kehaline omadus, millest sõltub edukus mingis töös või muus tegevuses. Seega saab inimene olla võimekas näiteks matemaatikas, ta lahendab diferentsiaal- ja integraalvõrrandeid lennult, samal ajal kui tema mõnevõrra vähem andekas pinginaaber pusib sama ülesande kalla tunde ja tulemuseks on ikka ümmargune null.

Võimekus on seega omane elusolendile, inimeste kõrval võivad võimekad olla ka loomad. Näiteks ronib mõni taks ilma juhendamatagi mägraurgu ning ajab looma vapralt klähvides välja, teine aga ei lähe ka pika treeningu peale uru ligigi ning töllerdab niisama jahimeestel jalus.

Viimasel ajal on aga võimekust otsustavalt hakatud pookima külge asutustele-ettevõtetele ja ka tegevusele. Ametnike suust kõlab kui kokkulepitult, et vallal või linnal on või pole võimekust midagi teha, eriti naljakas oli omavalitsuste ühinemise eel kuulda, kuidas mõni omavalitsus on võimekam, teine jällegi vähem võimekas.

Uues koalitsioonilepinguski soovitakse küll arendada kriminaaltulu konfiskeerimise võimekust, politseijõudude reageerimisvõimekust, koolide ja riigikogu võimekust jne – kokku kasutatakse seda sõna lausa 11 korral.

Nagu inimeste võimekusega lennata, on lood kehvad ka kõikvõimalike asutuse ja ettevõtete võimekusega.

Võimalus, võime, võimekus – kolm kõlaliselt nii sarnast sõna, millel on küll teatav tähenduse ühisosa, kuid mis kindlasti ei tähista üht ja sama mõistet.

Asutuses võivad töötada võimekad inimesed, kuid ettevõttele see võimekust ei anna. Ettevõttel võib olla tänu sellele, et tal on piisavalt esmaklassilisi töötajaid ja muidugi raha, võimalusi midagi korda saata või suuta midagi teha. Ettevõtetel ja omavalitsustel, kellel aga neid võimalusi pole, ei ole mitte vähem võimekust, vaid need on lihtsalt vaesed ja nende juhtkond võibolla rumalavõitu. Tõsi, sõna võime saab kasutada ka elutute asjade iseloomustamisel, näiteks võib veokitel olla kandevõime, kuid kandevõimekus neil puudub.