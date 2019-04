Kiiri Toomberg: kuidas saada erksaid matemaatikuid kooli?

Eesti üldhariduskoolid vajavad igal aastal 60 uut matemaatikaõpetajat, kes võtaksid üle pensionile jäävate pedagoogide töö. Tegelikult jõuab neid igal aastal koolidesse kõigest 13. Ilmselgelt ei saa me sellega leppida, mistõttu otsustasime Tartu ülikoolis pakkuda matemaatikat õppinud inimestele võimalust asuda juba eeloleval sügisel tööle kodulähedasse kooli matemaatikaõpetajana ja samal ajal õppida ülikoolis õpetajahariduse õppekaval.

Piisaval hulgal õpetajate puudusest ja nende vastutusrikka töö tähtsusest on kirjutatud palju, nagu ka sellega kaasnevast vajadusest suurendada pedagoogide töötasu. Vähem räägitakse aga õpetajatöö rõõmsamast poolest. Meil on üle 15 000 õpetaja, kes hommikuti sammud koolimaja poole seavad. Miks nad seda ikkagi teevad ja mis neid selleks motiveerib?

Vana nali ütleb, et on kolm head põhjust, miks hakata õpetajaks: juuni, juuli ja august. Seda kuuldes hakkavad tegevõpetajad tavaliselt nurisema, et ametlikult on nende puhkus siiski vaid 56 päeva pikk. Kuid ka seda on poole rohkem kui tavalistel töötajatel, kes võivad vabalt saada poole puhkust juulis ja poole hoopis jaanuaris. Paljud koolid lubavad ka teistel koolivaheaegadel õpetajatel «töötada kodukontoris».

Ametlikult on õpetaja töönädal 35 tundi pikk, millest klassiruumis tehtavat tööd on keskmiselt 20 korda 45 minutit nädalas ehk neli koolitundi päevas. Kas seda on palju või vähe? Pealtnäha võib näida, et vähe, kuid õpetajad tõdevad, et 35-tunnise üldtööaja sisse ei õnnestu neil kuidagi mahutada kõiki õpilaste tööde parandamisi ja vestlusi lapsevanematega. Aga kuuldavasti on siiski ka neid pedagooge, kes panevad pärastlõunal koolimaja ukse väljastpoolt kinni ning tööd koju kaasa ei võta.

Iga neljas füüsikaõpetaja ning iga viies keemia-, geograafia-, bioloogia- ja matemaatikaõpetaja on vanem kui 60 aastat ning võib peagi suunduda väljateenitud vanaduspensionile.

Nii palju kuuldustest. Räägime ka faktidest. Mis võiks kedagi motiveerida saama õpetajaks? Esiteks: kaugemas või lähemas tulevikus vältimatult saabuv majanduslangus ei too õpetajale kaasa tööpuudust. Kutsekoja uuringust kajastub selge järeldus: järjest olulisemaks muutub üldhariduskoolide õpetajate vanuse tõttu uute õpetajate leidmine.

Loodusteaduslike ainete puhul ootab ees kriitiline aeg, sest iga neljas füüsikaõpetaja ning iga viies keemia-, geograafia-, bioloogia- ja matemaatikaõpetaja on vanem kui 60 aastat ning võib peagi suunduda väljateenitud vanaduspensionile. Uusi kolleege piisaval määral juurde tulemas ei ole. Seda illustreerib taas kutsekoja uuring, mille kohaselt on lisaks eelmainitud matemaatikaõpetajatele vaja vanuse tõttu 13–16 füüsika-, geograafia-, keemia- ja bioloogiaõpetajate aastas (kokku u 60). Lisaks 13 matemaatikaõpetajale tuleb tööturule aastas keskmiselt 18 loodusteaduslike ainete õpetajat.