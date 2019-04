Notar Aune Harujõe: mahajääv vara mõjutab sageli lähedaste omavahelisi suhteid

Aune Harujõe, mida tähendab testamendis lause, mis ütleb, et isikul on õigus elada teisele isikule pärandatud majas kuni elupäevade lõpuni?

FOTO: Erakogu

See tähendab testamentaarset annakut (varaline või mittevaraline hüve – toim), mis annab annakusaajale õiguse kasutada elamiseks pärandvara koosseisu kuuluval kinnistu paiknevat elamut kuni annakusaaja surmani.

Testamentides kasutatakse sellised korraldusi tavaliselt siis, kui tahetakse kindlustada mõne pärandajale lähedase isiku õigust eluruumile, kuid ei taheta anda sellele isikule omandit. Näiteks soovitakse jätta vara oma lastele, kuid tagada elamispinna kasutamise õigus elukaaslasele, kellega ühiseid lapsi ei ole.

Kas see õigus tähendab ainult eluruumide kasutamise õigust?

Ennekõike tuleks küsimustele otsida vastust testamendist.

Kui inimesele on määratud õigus kasutada elamiseks kogu elamut või kõiki kinnistul paiknevaid hooneid, siis see välistab elamu või hoonete kasutamise õiguse uue omaniku enda poolt ja seda kuni kasutusõiguse lõppemiseni ehk selle inimese surmani, keda nimetatakse annakusaajaks.

Kui testamendiga on määratud õigus kasutada üksnes kindlaksmääratud osa elamust, siis ülejäänud elamuosa võib kasutada kinnisasja omanik. Vaid elamu ühes osas elada tohtiv inimene võib kasutada ühiseks kasutamiseks mõeldud ruume, näiteks tualettruumi, esikut, samuti seadmeid, näiteks kütte- ja ventilatsiooniseadmed.

Kas kinnistu omanikul on õigus elamus paiknev mööbel, televiisor või köögitehnika ära viia väitega, et see on tema vara?

Elamuga seotud õigused ja kohustused laienevad tavapäraselt selle elamu olulistele osadele. Elamu olulise osana käsitletakse selle koostisosa, mida ei saa elamust eraldada, ilma et elamu või selle osa häviks või oluliselt muutuks. Ehitise olulisteks osadeks peetakse lisaks materjalidele, millest ehitis on ehitatud, ka asju, mis on vajalikud selleks, et ehitis täidaks etteantud funktsiooni: küttesõlmed, eluruumi kliima tagamiseks vajalikud seadmed ja muu.

Oluliste asjade mõiste on ajas muutunud ja sõltub ühiskonna heaolu tasemest. Käibearusaama kohaselt peetakse praegu juba oluliseks osaks ka elamusse sisseehitatud köögimööblit koos sellesse integreeritud tehnikaga või elamusse ehitatud garderoobe.

Kas televiisor või lahtine mööbel elamus peaks olema elamu juurde kuuluv ese, on vaieldav. Siinkohal tuleks testamenti tõlgendada viisil, mis võimaldaks saavutada seda, millele testamenditegija tegelik tahe oli suunatud. Enamasti võiks eeldada, et testamenditegija on elamu oluliste osadena silmas pidanud kõiki tavapäraseid koduse sisustuse elemente.

Kas omanik võib küsida ruumide kasutajalt üüri?

Tasuta kasutamise õigus tähendab seda, et kinnistu omanikul ei ole õigus küsida elamu kasutamise eest annakusaajalt tasu, näiteks üüri.

Elamu või selle osa kasutamisest tingitud kulud ja inimese poolt kasutatavate teenustega seotud kulud, tarbitud elekter, küte, internet ja muu, kuuluvad enamasti siiski tasumisele.

