Reedel algab muusikasõprade rõõmuks taas Jazzkaar, mis sedakorda on eriline, sest tähistab oma 30. aastapäeva. Programmi uurimisel ilmneb, et üks eripära on veelgi: varem pole sellel festivalil oma uut loomingut esitlenud nii paljud Eesti esinejad. Tartlaste ees on neist vokalist ja klahvpillimängija Kadri Voorand, kaasas bassimees Mihkel Mälgandiga kahasse tehtud heliplaat.