Vaksalis teisele perroonile viiv kaldtee kaotab järsu trepi

Nüüd ongi Eesti Raudtee välja töötamas lahendust, mis võimaldaks Tartu vaksalis kahe perrooni vahel liigelda ratastooli, lapsevankri ja jalgrattaga, teatas Eesti Raudtee ASi taristudirektor Kaido Aettik. Vaksali tunnelisse 21. sajandile kohast lifti paraku ei tule, kavandamisel on teisele perroonile viiv pikk kaldtee, mis kulgeb tunnelis. Eelistatud on lahendus, kus teisele perroonile pääseb olemasoleva tunneli kaudu. Kaldtee tegemiseks tuleks lammutada teisele perroonile viiv Valga poolne järsk trepp. Eskiislahendust arutanud linna muinsuskaitsekomisjon ja linnainsenerikomisjon leidsid, et tunneli ja kaldtee tegemiseks võib Valga poolse trepi lammutada.

Kas on lootust, et ka kitsas teine perroon ehitatakse tööde käigus laiemaks-mugavamaks? «Eesti Raudtee tagasiside on, et see on liiga kallis töö ning sellepärast pole me selle küsimusega edasi läinud,» vastas Reno Laidre.