Teadlane arvutab ludinal ja keerab õhus pannkooke

Andmeteadlane on õppinud nii Tartu ülikoolis, Massachusettsi tehnoloogiainstituudis (MIT) kui ka Cambridge’i ülikoolis. Peale selle on Parts pidanud hulgaliselt loenguid nii Inglismaal, Ameerika Ühendriikides, Kanadas kui ka Saksamaal.

Leopold Parts, kuidas sai alguse teie õppimistuhin. On see pärilik?

Mõlemad vanemad on tõesti kõrgharitud professionaalid: emal on doktorikraad ja isa on insener. Ema ütleb, et vanavanematest saati on meie peres haridust oluliseks peetud. Vanaema tahtis minna matemaatikat õppima, aga kahjuks ei olnud see tol ajal võimalik.

Ei mäleta, millest see rahutus tekkis, aga koos Nõukogude Liidu lagunemisega tekkis suur soov saada Eestist välja. Haarasin igast võimalusest ning mõistsin, et sedasi on võimalik iga aasta uues riigis elada. Olin kaks aastat Tartu ülikoolis, kus tegin matemaatika ja informaatika bakalaureusetööd, siis oli võimalus vahetada Tartu ülikool Ameerika ülikooli vastu. Ameerikas õppides tuli välja, et on vahetusprogramm, millega saab elada Inglismaal, kus ma polnud ka kunagi käinud. Iga kord, kui aasta või etapp haridusteel läbi sai, tekkis võimalus vahetada elukohta.

USAs õppisite maailma ühes tugevaimas ülikoolis – Massachusettsi tehnoloogiainstituudis, mis viimastel aastatel troonib ülikoolide edetabelis esimesel kohal.

Tahtsin MITsse õppima minna juba varem, saatsin neile ka vastavaid avaldusi, kõik võttis oodatust kauem aega. Ja lõpuks, pärast kahte aastat Tartu ülikoolis läksin MITsse teisele kursusele.

MITs tuleb teha palju tööd, kuid selleks on loodud ka palju võimalusi. Informatsiooni ja kontakte on samuti palju. Inimesed reageerisid sealsele nõudlikkusele erinevalt. Osa oli depressioonis või peitus arvutimängude taha. Aga oli ka palju neid, kes veetsid suurema osa ajast raamatukogus. Mulle endale meeldib mõelda, et leidsin kuldse kesktee. Aastaid hiljem on sellest ainult head mälestused. Kool oli nõudlik ja vaeva pidi nägema, aga Massachusettsis on oma ala tipptegijad, kellelt on palju õppida.

Praeguseni on mul seal sõbrad-tuttavad, peamiselt on see ühine taust paljude teiste teadlastega, kes on MITs käinud ja kellega leian vaevata ühise keele.

Enne ülikooli õppisite Miina Härma gümnaasiumis, juba seal näitasite väga head taset matemaatikas. Milles peitub matemaatika võlu?