Robotid löövad Kammivabrikus lahingut

Robolahingu korraldaja Anna-Liisa Ingver rääkis, et kolmandat korda aset leidval sündmusel astub võitlustulle 23 robotit, mille eesmärk on üksteist erilisel purunemiskindlal areenil kahjutuks teha.

«Seekordne Robolahing on igas mõttes suurim: lisaks rekordilisele võistlejate arvule on suuremaks paisunud võitlusareen, samuti mahutab selle aasta toimumispaik Tartu Kammivabrikus ligi kaks korda rohkem pealtvaatajaid kui varasemalt,» lisas Ingver.

Ise ehitatud ja puldiga juhitavad robotid asuvad mõõtu võtma kahes kaalukategoorias: kuni 29,9 kg ning 30-55 kg. Ehitamisel on lubatud kasutada pea igasuguseid materjale, küll aga on kindlad kriteeriumid seotud robotiehituse tehnilistele nõuetele.

Osalema on oodata nii vanu lemmikuid kui ka täiesti uusi huvilisi. Ingver ütles, et üks Robolahingu põnevamaid aspekte on asjaolu, et võitjat on pea võimatu ette ennustada.