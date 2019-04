Galerii ja video: tuhanded noored teadushuvilised ummistasid Eesti Rahva Muuseumi

Täna ennelõunal Eesti Rahva Muuseumisse õpilaste teadusfestivalile kogunenud õpilaste hordid lubavad arvata, et Eesti teaduse tagala on kindel. Teisiti see ei saakski olla, kui festivali raames toimuval õpilaste teadustööde riiklikul konkursil on muu hulgas uuritud transkriptsioonifaktori TCF4 rakusisest lokalisatsiooni Huntingtoni tõves või püütud selgust saada, kuidas sõltub inimese juuksekarva diameeter kasutatud juuksehooldustoodete dimetikooni sisaldusest.