Samuti kannatab hariduse kvaliteet, sest õppetöö käib liitklassides. Ka on kahele koolile keeruline leida eesti keele õpetajat. Mõned lapsevanemad on seetõttu otsustanud venekeelse kooli asemel Alatskivi kooli kasuks, mis on eestikeelne. Kolkjas õpib 35, Kallastel 50 ja Alatskivil 170 õpilast.