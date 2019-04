Viie naise looming täitis kõik saalid

Klaasikunstnik Tiina Sarapu «Case Study 2» monumentaalgaleriis on värvivaene, aga see-eest ruumiline, osalt sirgjooneline ja osalt kumerapinnaline, ühtaegu korrastatud ja segamini. Kaheksa halli kasti seintel ja üheksa kasti põrandal on ühest küljest kaetud klaasiga, mis on painutatud kõveraks.