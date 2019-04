Gustav võtab sihikule Soome maiasmokad

Werneri kohvikut, Gustavi kondiitriteenust ning restoraniärimees Joel Ostrati brändi tooteid ühendav Mattias Cafe on aasta aastalt kasvanud nii käibe, kasumi, töötajate hulga ja toodangu osas. Mullu valmis Gustavi kaubamärgi all üle 400 tonni küpsetisi, mida on ligi 15 protsenti rohkem kui 2017. aastal. «Eesti inimesed on meid hästi kohelnud,» ütles Mattias Cafe üks omanik ja tegevjuht Siim Liivamägi (pildil). «Gustavi tooted suuremates poekettides, meil on kodumaal ligi 110 müügikohta. Nüüd sooviks ka naabreid meie maitsetega üllatada ehk siis on vaja eksportima hakata.»