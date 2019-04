Riik laiendab jõuliselt Kärevere looduskaitseala

Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist Kristel Tatsi selgitas, et ülekaalukalt Tartu valda jäävate uute alade kaitse alla võtmine tuleneb ennekõike riiklikust metsanduse arengukavast, mille järgi peaks Eestis olema rohkem salu- ja soovikumetsi. Et piirkonnas on enamikus just need metsatüübid, näebki keskkonnaamet Sepa-Koogi-Laeva tee ja Kärevere–Kärkna maantee vahele jäävaid metsamassiive uue looduskaitseala osana.