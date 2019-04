Fotod: kohvik tähistas oma 15. sünnipäeva meeleoluka rongkäiguga Tartu tänavatel

Uhke verstaposti puhul avati kohvikus ka näitus «Kakssada espressot hiljem». Selle autor on noor kunstnik Joosep Sepp, kes on kohviku endine töötaja. Kohviga maalitud teostel on kokku sulatatud Tartu ja Pariisi tänavavaated ning need on valminud just spetsiaalselt Crepi seintele.